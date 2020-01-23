Esprili bir dille güzelliğinin sırrını açıklayan Samyeli, bu pozunu "Yine bir sahne sonrası... Yaş kemale ereli çok olsa da hala iş yağıyor çok şükür. Allah vergisi sesim... Ve tabi eskimeyen güzelliğim... Hadi bunca yıl sonra güzellik sırrımı sizlerle paylaşıyorum; çubuk tarçın!" notuyla yayınlamıştı.