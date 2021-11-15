GAZETECİLERİ FARK EDİNCE ALKOLMETREYİ ÜFLEMEDİ

Oyuncu ve stilist Ece Sükan da ehliyetini kaptırmıştı. Bebek'teki bir mekanda düzenlenen partiye katılan Sükan, Etiler'de polis kontrolüne takılmıştı.

Alkollü olduğu görülen Sükan, gazetecileri fark edince alkolmetreyi üflememişti. Alkolmetreyi üflemediği için Sükan'ın ehliyetine iki yıl el konulmuştu ve ünlü oyuncu, 3.836 TL idari para cezasına çarptırılmıştı.