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        Haberler Magazin Defne Joy Foster'ın oğlu Can: Annemle ilgili her şeyi biliyorum

        Defne Joy Foster'ın oğlu Can: Annemle ilgili her şeyi biliyorum

        2011'de yaşamını yitiren oyuncu Defne Joy Foster'ın İlker Yasin Solmaz ile evliliğinden olan oğlu Can; "Annemle ilgili her şeyi biliyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 09:31 Güncelleme: 24.04.2025 - 09:32
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        "Annemle ilgili her şeyi biliyorum"
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        'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Eda' karakteriyle hafızalara kazınan Defne Joy Foster, hayatını kaybettiğinde geride Can adında minik bir erkek çocuğu bırakmıştı.

        Defne Joy Foster hayatını kaybettiğinde henüz 2 yaşında olan oğlu Can Kılıç Solmaz, şimdi 15 yaşında.

        Babasının ikinci eşi Beyza Solmaz ile birlikte hazırladığı YouTube programına konuk olan Can Kılıç Solmaz, annesi hakkında ilk kez konuştu.

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        Can Kılıç Solmaz; "İnternet diye bir şey var. 15 yaşındayım, telefonum var. O yüzden her şeyi biliyorum zaten. Ağladığımı hatırlıyorum. İlk öğrendiğim zamanlardan başka hiçbir şey hissetmedim" dedi.

        Can Yılmaz Kılıç; üvey annesinin, "Rahmetli annenle ilgili sana her şeyi anlattığımız günü hatırlıyor musun?" sorusu üzerine de "Evet, şoke olmuştum" yanıtını verdi. Kılıç, "Herhangi biri onun yerine geçmiş gibi düşünüyor musun?" sorusuna karşılık, "Hayır, yok" ifadesini kullandı.

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        #Defne Joy Foster
        #Can Kılıç Solmaz

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