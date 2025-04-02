Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Definecilerin tahribatına uğrayan tarihi kilise için restorasyon talebi

        Definecilerin tahribatına uğrayan tarihi kilise için restorasyon talebi

        Kayseri'de, 17'nci yüzyılda inşa edilen Gesi Surp Stepanos Kilisesi, definecilerin tahribatına uğradı. 1900'lü yıllara kadar Ermeniler tarafından kullanılan kilise, restore edilmeyi bekliyor. Gesi Bağları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Abbas Yağcı, "Korunması gereken tarihi bir değerimizdir. Binanın korunması için restore edilmesini talep ediyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 09:55 Güncelleme: 02.04.2025 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkülere konu olan mahallede! Definecilerin kurbanı oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Melikgazi ilçesinin türkülere konu olan Gesi Mahallesi’nde bulunan Gesi Surp Stepanos Kilisesi, 17'nci yüzyılda inşa edildi.

        Mübadele döneminde mahallede yaşayan Ermenilerin bölgeyi terk etmesiyle tarihi kilise, definecilerin hedefi haline geldi.

        Kilisenin odalarına defineciler tarafından çukurlar açıldı. Kilisenin duvarlarına da sprey boyalarla yazılar yazılıp, zarar verildi. Tahrip edilen kilise, turizme kazandırılmayı bekliyor.

        Gesi Bağları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Abbas Yağcı, kilise hakkında bilgi vererek, "Önünde bulunduğumuz yapı, 17'nci yüzyılda inşa edilmiş olup, yöre taşlarından yapılmıştır. 1915 yılına kadar, bölgede yaşayan Ermeni vatandaşlar tarafından ibadethane olarak kullanılıyordu. Muhteşem bir çan kulesi vardı. Bu kule yıkılıp, kubbesi açılarak kullanılamaz hale getirilmiştir" diye konuştu.

        "SPREY BOYALARLA YAZILAR YAZILMIŞ"

        Tarihi kilisenin restore edilmesi gerektiğini ifade eden Yağcı, "Korunması gereken tarihi bir değerimizdir. Yakın tarihe kadar şahıs tarafından kullanılıyordu. Vatandaşlar buradan göçtükten sonra defineciler tarafından tahrip edildi. İçine de bayağı bir zarar verildi. Son yıllarda yakınında bulunan komşular tarafından koruma altına alındı.

        Buraya bir an önce devletimizin el atmasını ve yıkılmaktan kurtarılmasını istiyoruz. Binanın korunması için restore edilmesini talep ediyoruz. Kültür Bakanlığımızdan ve belediyelerimizden bu tür kültür miraslarına sahip çıkmalarını istiyoruz. Gesi'nin tanıtımı için faydalı olacağını düşünüyoruz. Sprey boyalarla yazılar yazılmış. Bunların da silinmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gesi Surp Stepanos Kilisesi
        #kayseri
        #Gesi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meyve bıçaklı dehşet! Katilini masaya davet etti!
        Meyve bıçaklı dehşet! Katilini masaya davet etti!
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Trump'ı protesto etmek için 25 saat konuştu
        Trump'ı protesto etmek için 25 saat konuştu
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Dev derbide ilk golün önemi büyük!
        Dev derbide ilk golün önemi büyük!
        Baba ile oğul kavgası cinayetle bitti!
        Baba ile oğul kavgası cinayetle bitti!
        G.Saray'da hedef yarı final!
        G.Saray'da hedef yarı final!
        Ömer epilepsi hastasıydı... Üvey baba değil cani!
        Ömer epilepsi hastasıydı... Üvey baba değil cani!
        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
        Soğuk algınlığı vardı... 22 yaşındaydı... Tedavi olmaya gitti öldü!
        Soğuk algınlığı vardı... 22 yaşındaydı... Tedavi olmaya gitti öldü!
        Rusya son yılların en büyük askere alımına hazırlanıyor
        Rusya son yılların en büyük askere alımına hazırlanıyor
        Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Boykot çağrısına peş peşe tepkiler
        Boykot çağrısına peş peşe tepkiler
        'Hukuk tanımaz tarz tarihte karşılığını bulacak'
        'Hukuk tanımaz tarz tarihte karşılığını bulacak'
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        ABD Adalet Bakanı'ndan Tesla saldırılarına sert yanıt
        ABD Adalet Bakanı'ndan Tesla saldırılarına sert yanıt
        Küçük seslere duyulan büyük hassasiyetin sebebi...
        Küçük seslere duyulan büyük hassasiyetin sebebi...
        Bu restoranın özelliğini bilmeden giden şaşıp kalıyor!
        Bu restoranın özelliğini bilmeden giden şaşıp kalıyor!
        Habertürk Anasayfa