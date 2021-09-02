Defalarca bıçaklandı

Gaziantep'te, sokakta karşılaşan iki husumetli gencin kavgasında 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Çamlıca Mahallesi'nde İ.G. (20), aralarında husumet olduğu öğrenilen M.A. ile sokakta karşılaştı. Çıkan tartışmada İ.G., M.A.'yı vücudunun bir çok yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan M.A., kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A., buradan Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından polisin başlattığı çalışmalar sonucu İ.G. yakalanarak gözaltına alındı. İ.G. ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirdi.