Dedemin Fişi filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Dedemin Fişi nerede, ne zaman çekildi?

2016 yılında vizyona giren BKM Film imzasını taşıyan Dedemin Fişi filminin senaryosunu Murat Kepez, Eray Akyamaner, Sıla Çetindağ, Uğur Güvercin kaleme alırken filmin hikayesi Yılmaz Erdoğan'a aittir. Vizyona girdiği tarihte sinemaseverlerin ilgisini çekmeyi başaran film ilgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla 19 Temmuz akşamı Star TV'de yayınlanacak. Peki Dedemin Fişi filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Dedemin Fişi ne zaman çekildi? İşte tüm detaylar...

DEDEMİN FİŞİ KONUSU NE?

Çekimleri Bolu'da gerçekleşen Dedemin Fişi filminin konusu şöyle:

Çirci ailesinin reisi Salih Bey’in beyin ölümü gerçekleşmiştir. Ancak, yaşam destek ünitesine bağlı şekilde hayatta kalması sağlanmaktadır. Fişin çekilmesi gerçekleşmeden önce miras peşindeki çocuklar ve torunlar ölüm döşeğindeki adamın başına üşüşecektir.

DEDEMİN FİŞİ OYUNCULARI KİM?

Ali Sunal - Rıfat Çirci/Sırat Çirci

Onur Buldu - Marif Çirci/Arif Çirci

Meltem Yılmazkaya - Döndü Şimşir/Dürdane Çirci

Alper Kul - Hicri Çirci/Hilmi Çirci

Uğur Bilgin - Remzi Çirci/Ramiz Çirci

Özge Borak - Nurgül Çirci

Ayşen Gruda

Aziz Aslan - Şinasi

Onur Atilla - Vecdi Şimşir

Doğa Rutkay - Pervin Kaya

Ayşegül Akdemir - Türkan Şimşir

Erdem Yener - Bora Çirci

Burak Topaloğlu - Ivan

İrem Sak - Kader Çirci

Kıvanç Baran Arslan - Rıza

Özlem Tokaslan - Üzerlik

Zeynep Kankonde - Semra