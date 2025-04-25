Erzincan'da Dede Korkut Ozanlar Derneği kuruldu
Erzincan'da öğretim üyeleri ve ozanlar birleşerek, Dede Korkut Ozanlar Derneği'ni kurdu
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Kafkasyalı, Prof. Dr. Aynur Nogayeva, Doç. Dr. Yusuf Babür, Doç. Dr. Kader Altın ve Erzincan ozanlarından Davut Kefçi, Hüseyin Bayram, Şükrü Elmas, Nuri Kaya’nın yönetiminde "Dede Korkut Ozanlar Derneği" kuruldu.
Dede Korkut Ozanlar Derneği, Erzincan'ın otantik kültür-sanat merkezi Çırahane Kültürevi'nde yapılan açılış programıyla, Türk dünyası kültür-sanat hayatına merhaba dedi.