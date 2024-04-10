Debisi yükselen dere can aldı!

Hakkari'de debisi yükselen dereye düşen kişi öldü
Hakkari'de sağanak faciaya yol açtı. Kentte debisi yükselen dereye düşen Alaattin Üzüm adlı kişi yaşamını yitirdi
Hakkari'de sağanak nedeniyle debisi yükselen dereye düşen kişi hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre Durankaya beldesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan 56 yaşındaki Alaattin Üzüm, ahırının arka kısmında dengesini kaybederek yokuştan yuvarlandı.
BÖLGEDE ARAMA YAPILDI
Sağanak nedeniyle debisi yükselen dereye düşen Üzüm’den haber alamayan yakınları, bölgede arama yaptı.
Düştüğü noktadan 200 metre uzaklıkta Üzüm'ün cesedini bulan yakınları, jandarmaya haber verdi.
Ekiplerin incelemesinin ardından otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürülen 5 çocuk babası Üzüm'ün cenazesi, işlemlerin ardından köy mezarlığına defnedilecek.
Fotoğraf: İHA