Nevşehir'de DEAŞ silahlı terör örgütüne üye 4 şüpheli yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapılırken 3 şüpheli Kayseri Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.