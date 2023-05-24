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İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu!

İstanbul merkezli 3 ildeki DEAŞ operasyonunda 12 şüpheli yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin arasında görev talimatını Suriye'den alan sözde Marmara Bölgesi kadısı ile sözde İstanbul eyalet sorumlusunun da yer aldığı belirtildi

Giriş: 24.05.2023 - 11:10 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu! Marmara sorumlusuna kelepçe! - Güncel haberler
AA

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 12 şüphelinin arasında görev talimatını Suriye'den alan örgütün sözde Marmara Bölgesi kadısı, İstanbul eyalet sorumlusu ile Azerbaycan sorumlusunun yer aldığı tespit edildi.

AA'da yer alan habere göre İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü değerlendirilen, teknik ve fiziki takibin ardından yakalanan 12 şüphelinin arasında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin bulunduğu ortaya çıktı.

&Ouml;rg&uuml;t&uuml;n s&ouml;zde Azerbaycan sorumlusu A.A.
Örgütün sözde Azerbaycan sorumlusu A.A.

Kendilerini "Takva" grubu olarak tanımlayan ve görev talimatını Suriye'den alan örgütün sözde Marmara Bölgesi kadısı, İstanbul eyalet sorumlusu ile Azerbaycan sorumlusu dün yapılan operasyonda yakalandı.

Ekipler, operasyon sonrası yaptıkları incelemede sözde kadılık görevini yapan Bilal Ö'nün Selman S'yi eyalet sorumlusu olarak atadığını, sözde Azerbaycan sorumlusu A.A'nın DEAŞ'a katılanların yakınlarına yardım sağladığını belirledi.

Operasyon sonrası sözde yöneticilerin Ataşehir, Başakşehir, Bağcılar, Esenler, Esenyurt, Kartal, Küçükçekmece ve Pendik’te yapılandığı, para topladığı ve örgüte eleman sağlamaya çalıştığı da öğrenildi. Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

&Ouml;rg&uuml;t&uuml;n s&ouml;zde Marmara B&ouml;lgesi kadısı Selman S.
Örgütün sözde Marmara Bölgesi kadısı Selman S.

EŞ ZAMANLI OLARAK DÜZENLENDİ

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütmüş, örgüt adına faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 12 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe almıştı.

İstanbul merkezli Konya ve Antalya'da dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalanmıştı.

&Ouml;rg&uuml;t&uuml;n s&ouml;zde Marmara B&ouml;lgesi kadısı Bilal &Ouml;.
Örgütün sözde Marmara Bölgesi kadısı Bilal Ö.

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