10. LOGAN (2017)

Geçmişten geleceğe, Logan'ı hayatının sonuna yaklaşan Profesör X'e bakan yaşlı bir adam olarak yeniden görüyoruz. Ancak, böylesine güçlü zihinsel güçlere sahip Charles Xavier'in düşüşü aslında oldukça tehlikelidir. Wolverine ile neredeyse aynı güçlere sahip genç bir kızın ortaya çıkması ve güvenli bir yere götürülmesi gerekmesiyle işler daha da karmaşık bir hal alır.