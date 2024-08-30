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        Haberler Magazin Deadpool'a doyamayanlar için: Aksiyondan komediye mutlaka izlemeniz gereken 10 Ryan Reynolds filmi!

        Deadpool'a doyamayanlar için: Mutlaka izlemeniz gereken 10 Ryan Reynolds filmi!

        Deadpool ve Wolverine filminin ardından Ryan Reynolds'un performansı bir kez daha büyük beğeni topladı. Hafta sonu ne izlesem diye düşünenler için Deadpool'un ardından izleyebileceğiniz Reynolds'un çeşitli filmlerini derledik. İşte, mutlaka izlemeniz gereken 10 Ryan Reynolds filmi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 11:00 Güncelleme: 30.08.2024 - 11:00
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        • 1

          Deadpool karakterinin yakaladığı büyük başarının ardından Temmuz ayında vizyona giren serinin üçüncü filmi Deadpool ve Wolverine fırtınası hız kesmeden devam ediyor. Reynolds'un filmdeki performansı büyük beğeni toplarken ünlü oyuncunun diğer yapımlarını sizler için derledik. İşte, hafta sonu değerlendirebileceğiniz 10 Ryan Reynolds filmi!

          Fotoğraf kaynak: AP

        • 2

          1. YEŞİL FENER (2011)

          Dikkatsiz test pilotu Hal Jordan'a dünya dışı güçler bahşeden uzaylı bir yüzük verilir ve bu yüzük onu galaksiler arası bir polis gücü olan Yeşil Fener Birliği'ne dahil eder.

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        • 3

          2. TEKLİF (2009)

          New Yorklu editör Margaret sınır dışı edilmekle karşı karşıya kalınca, asistanı Andrew'u terfi karşılığında kendisiyle evlenmeye ikna eder. Ancak Andrew'un memleketine yaptığı ziyaret onu birçok yönden değiştirir.

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        • 4

          3. KAYIP ÇOCUK (2014)

          Cassandra'nın kaybolmasından sekiz yıl sonra, bazı rahatsız edici olaylar onun hâlâ hayatta olduğunu gösteriyor gibi görünüyor. Polis, ailesi ve Cassandra'nın kendisi, onun kayboluşunun gizemini çözmeye çalışacaktır.

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        • 5

          4. HAYALİ ARKADAŞLAR (2024)

          Zor bir deneyim yaşayan genç bir kız, gerçek hayattaki arkadaşları büyüdükçe herkesin geride bıraktığı hayali arkadaşlarını görmeye başlar.

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        • 6

          5. SPIRITED (2022)

          Charles Dickens'ın büyülü bir yolculuğa çıkan cimri bir insan düşmanının hikâyesinin müzikal versiyonu.

        • 7

          6. ADAM PROJECT (2022)

          Zamanda yolculuk yapan savaş pilotu Adam Reed, 2022'de kazara yere çakıldıktan sonra geleceği kurtarma görevi için 12 yaşındaki haliyle bir araya gelir.

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        • 8

          7. RED NOTICE (2021)

          Bir Interpol ajanı, rakip bir hırsızın yardımıyla dünyanın en çok aranan sanat hırsızının izini başarıyla sürer. Ancak hiçbir şey göründüğü gibi değildir ve bir dizi ihanet ortaya çıkar.

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        • 9

          8. GERÇEK KAHRAMAN (2021)

          Bir banka memuru olan Guy, kana susamış, açık dünya bir video oyununda oyuncu olmayan bir karakter olduğunu öğrendiğinde, hikayenin kahramanı olmaya devam eder ve dünyayı kurtarma sorumluluğunu üstlenir.

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        • 10

          9. 6 UNDERGROUND (2019)

          Film, acımasız bir diktatöre karşı darbe yapmak için sahte ölümler düzenleyen ve kanunsuz bir ekip kurmaya karar veren bir grup insanı konu alıyor.

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        • 11

          10. ALTINLI KADIN (2015)

          Seksen yaşında bir Yahudi mülteci olan Maria Altmann, ailesine ait olduğuna inandığı sanat eserlerini geri almak için Avusturya hükümetini karşısına alır.

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          Kaynak: IMDb

          Fotoğraf kaynak: IMDB

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