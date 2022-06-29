DBP'li Aydeniz'in ile 10 ismin dosyası komisyonda

Meclis Başkanlığına 1 CHP'li, 8 HDP'li, 1 TİP'li ve 1 DBP'li milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları sunuldu.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, HDP Şanlıurfa Milletvekilleri Nusrettin Maçin, Ayşe Sürücü ve Ömer Öcalan, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık."