Diyarbakır merkezli 9 ilde yürütülen terör soruşturması kapsamında aralarında DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın da olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Harekete geçen ekipler, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) binaları ile yöneticilerinin adreslerine baskın yaptı. Diyarbakır merkezli 9 ilde yapılan baskınlarda, aralarında DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın da bulunduğu 14 şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.