Dayısı öldürdü, kuzenleri gömdü

İHA

Samsun'da kayıp kişinin, miras meselesi yüzünden akrabasını öldürülüp, gömüldüğü ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Yukarı Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. 44 yaşındaki Bilhan Ö.'nün yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma JASAT ekipleri yaptıkları araştırmada Bilhan Ö.'yü aralarında miras kalan arazi anlaşmazlığı bulunan dayısı K.B.'nin (62) silahla öldürdüğünü ve oğulları tarafından da ormanlık alana gömüldüğünü tespit etti.

Olayla ilgili K.B., oğulları H.B. (35) ve A.B. (38) gözaltına alındı. Cansız beden gömüldüğü yerden çıkartılarak otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.