"GÜÇLENDİRME İLE KRİTERLERİ KARŞILIYOR"

12 yıldır sitede ikamet eden inşaat mühendisi Fatih Karakoç, "Belediye burayı gereksiz bir sebeple yıkmak derdinde. Bununla ilgili yürütmeyi durdurmak için Danıştay'a ve yetkili mercilere müracaatımız oldu. Solunum cihazına bağlı yatan engelli komşumuz var. Bu durum tamamen buradakilere eziyet. Burası 1975 yılının kriterlerine göre ruhsat alındı. 2018 kriterlerine göre mukayese ediyorlar. 2018'i karşılaması mümkün değil. Biz bir güçlendirme raporu hazırlattık. Yüzde 40'ın üzerinde olursa yıkım gerekir ancak raporda yüzde 15 çıktı. İlk 5 kattaki kolonların güçlendirilmesiyle 2018 kriterlerini sağlıyor. Binalarımız sağlam, en ufak bir kılcal çatlak dahi yok. Arsa sahibinin masa başında hazırlattığı raporu belediye dikkate alıyor. Böyle bir hukuk anlayışı mümkün değil."