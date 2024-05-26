Dayak videosuyla gündemden düşmeyen Sean 'Diddy' Combs'un Hollywood Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldızına ne olacak?

Ventura, eski sevgilisi de dahil olmak üzere pek çok kişi tarafından taciz konusunda yalan söylemekle suçlandıktan sonra, insanları 'kurbanlara ilk kez inanmaları için kalplerini açmaya' çağıran bir açıklama yaptı. Diddy, hakkındaki iddiaların kendisinden para koparmak için ortaya atıldığını savunmuştu.