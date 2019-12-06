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Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanlarından Ahmet Davutoğlu'nun "Sistematik Deprem ve Dünya Düzeni için Mücadele" adını taşıyan yeni kitabı Cambridge Yayınevi'nden bu ay satışa çıkacak.

Aynı zamanda akademisyen kökenli olan Davutoğlu kitabında, Soğuk Savaş sonrası değişen düzeni anlayabilmek için tüm dünyayı etkileyen 4 büyük 'depremi' analiz etmek gerektiğini vurguluyor.

2020'de yeni parti kurma hazırlığında olan Davutoğlu'na göre bahsi geçen 4 deprem, Sovyetler Birliği'nin çöküşü (1991),11 Eylül saldırıları (2001),küresel ekonomik kriz (2008) ve Arap Baharı ayaklanmaları (2011) şeklinde sıralanıyor.