Davinson Sanchez, Kolombiya kadrosundan çıkarıldı

Kolombiya'nın, CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı Brezilya maçında sakatlanarak oyundan alınan Davinson Sanchez'in son durumuna ilişkin Kolombiya Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.

Federasyonun sitesinden yapılan açıklamada, Galatasaraylı savunmacının kadrodan çıkarıldığı duyurularak, "Sporcunun tatmin edici bir şekilde iyileşmesine ve hem tıbbi muayenelerin hem de günlük klinik değerlendirmelerin normal standartlarda sonuçlar göstermesine rağmen, maçta yer almayacağına ortaklaşa karar verildi." ifadelerine yer verildi.

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