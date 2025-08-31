Davinson Sanchez: 4000. lig golü olduğunu bilmiyordum

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'ın stoperi Davinson Sanchez, galibiyeti değerlendirdi.

"KAZANMAYA DEVAM ETMEMİZ ÇOK ÖNEMLİ"

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Sanchez, "Sonuç için mutluyuz. Bazı anlar zor oldu ama takım kazanmasını bildi. Bilinçli bir takımız, çok uzun bir sezon yeniden form bulacağız ve oyunumuzu oturtacağız. Transferler oluyor, Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Kazanmaya devam etmemiz çok önemli." ifadelerini kullandı.