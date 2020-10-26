Davidson uçuyor!

Süper Lig 2020/2021 sezonuna muhteşem bir giriş yapan Aytemiz Alanyaspor, 6 haftada 13 puan toplayarak puan tablosunda zirvede yer aldı.
Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde ligin en çok gol atan (15) ve en az gol yiyen (2) takımı olan Alanyaspor'da yeni transferler göz doldurdu.
Kiralık olarak Alanya'ya katılan Adam Bareiro 3 gol, 1 asist; Khouma Babacar 2 gol, 1 asistle takıma hemen uyum sağlarken asıl parlayan isim Davidson oldu.
Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımından 1 milyon euro karşılığında transfer edilen Davidson, 6 hafta 6 gol ve 1 asistle yıldızlaştı.
Kariyerini Brezilya ve Portekiz'de geçiren 29 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor macerasına müthiş başladı.
Ligin ilk haftasında Sivasspor deplasmanında 2-0 biten maçta takımının ilk golünü kaydetti. Kayseri ve Rize maçlarında sustu, Hatayspor maçında hat-trick ile patlama yaptı. Galatasaray deplasmanında uzatmalarda attığı golle 3 puanı getirdi. Son olarak Karagümrük karşısında 2-0'lık zaferde perdeyi açan oyuncu oldu.
Brezilyalı kanat oyuncusu, 6. hafta sonunda gol krallığı yarışında 1. sırada yer alıyor.
GOLLER YABANCILARDAN
Alanyaspor, şimdiye kadar 15 gol bulurken bu gollerden 14'ünü yabancı futbolcular kaydetti. Ağları sarsan tek Türk futbolcu Mustafa Pektemek oldu. Gol sevinci yaşayan diğer isimler: Davidson (6),Bareiro (3),Babacar (2),Caulker, Moubandi ve Bakasetas...
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