Çift, 2016 yılında satın aldıkları bu evi tadilat ettirmek için 8 milyon sterlin harcadı. Kendine has bir spor salonundan geniş mahsene kadar her türlü özelliği bu mülkte bulmak mümkün.

Çiftin en büyük çocuğu Brooklyn 18 yaşını doldurmuş olmasına rağmen ailesi ile beraber yaşamaya devam ediyor.