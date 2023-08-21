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        Haberler Dünyadan David Ostrosky hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        David Ostrosky hayatını kaybetti

        Geçtiğimiz yıl tümör teşhisi konulan Meksikalı ünlü oyuncu David Ostrosky, 66 yaşında yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 08:49
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          Oyuncu David Ostrosky, 'Vencer la ausencia' adlı dizide rol alırken kanser olduğunu öğrenmişti. Ostrosky, kısa bir süre sonra projeden ayrılma kararı almıştı.

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          Geçtiğimiz yıl tümör teşhisi konulmasının ardından bir kolu kesilen Meksikalı ünlü oyuncu David Ostrosky'den acı haber geldi. Ostrosky'nin 66 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

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          Oyuncu, Cecilia Suarez, Veronica Castro, Dario Yazbek gibi isimlerin yer aldığı 'La Casa de Las Flores' dizisinde ailenin psikiyatristi 'Dr. Salomon Cohen'i canlandımıştı.

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          Daha sonra 'Vis a Vis: El Oasis'te boy gösteren David Ostrosky, kaçakçı 'Alma Itzel'in babasını canlandırmıştı.

          Fotoğraflar: Instagram

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