David Ostrosky hayatını kaybetti
Geçtiğimiz yıl tümör teşhisi konulan Meksikalı ünlü oyuncu David Ostrosky, 66 yaşında yaşamını yitirdi
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Oyuncu David Ostrosky, 'Vencer la ausencia' adlı dizide rol alırken kanser olduğunu öğrenmişti. Ostrosky, kısa bir süre sonra projeden ayrılma kararı almıştı.
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Geçtiğimiz yıl tümör teşhisi konulmasının ardından bir kolu kesilen Meksikalı ünlü oyuncu David Ostrosky'den acı haber geldi. Ostrosky'nin 66 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.
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Oyuncu, Cecilia Suarez, Veronica Castro, Dario Yazbek gibi isimlerin yer aldığı 'La Casa de Las Flores' dizisinde ailenin psikiyatristi 'Dr. Salomon Cohen'i canlandımıştı.
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Daha sonra 'Vis a Vis: El Oasis'te boy gösteren David Ostrosky, kaçakçı 'Alma Itzel'in babasını canlandırmıştı.
Fotoğraflar: Instagram