Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan David Lynch, hastalığı nedeniyle sinemayı bıraktı - Magazin haberleri

        David Lynch, hastalığı nedeniyle sinemayı bıraktı

        İkonik yönetmen David Lynch, sigara alışkanlığı nedeniyle yakalandığı hastalık yüzünden artık film çekemeyeceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 12:37 Güncelleme: 06.08.2024 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          'Mulholland Çıkmazı', 'Fil Adam', 'Mavi Kadife', 'Kayıp Otoban' gibi filmlerin ikonik yönetmeni David Lynch, Amfizem hastalığı nedeniyle evden çıkamadığı için artık film çekemeyeceğini açıkladı.

          78 yaşındaki ABD'li yönetmen, nefes alma güçlüğü çekmesine yol açan akciğer hastalığı nedeniyle bir daha film yönetemeyeceğini söyledi.

        • 2

          Sigara alışkanlığı nedeniyle bu hastalığa yakalandığını söyleyen ünlü yönetmen, "İstemesem de evde kalıyorum. Dışarı çıkamıyorum. Oksijenim bitmeden sadece kısa bir mesafe yürüyebiliyorum" dedi.

        • 3

          "Sigara içmek çok sevdiğim bir şeydi ama sonunda beni bitirdi" diyen David Lynch; "Benim için sanat hayatının bir parçasıydı. Tütün ve onun kokusu, bir şeyleri yakmak, sigara içmek, geri dönmek, arkanıza yaslanmak, bir sigara içmek ve eserinize bakmak veya bir şeyler düşünmek... Bu dünyada onun gibi güzel bir şey yoktu. Ama beni öldürüyor. Bu yüzden bırakmak zorunda kaldım" diye konuştu.

        • 4

          David Lynch'in sağlık sorunlarından önceki en son büyük projesi, 2017'de yeniden çektiği 'Twin Peaks' dizisi oldu. Orijinal dizi, 1990 - 1991 arasında yayınlanmıştı.

        • 5

          2001 yapımı 'Mulholland Çıkmazı', David Lynch'in en ünlü filmlerinden...

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Bakan Işıkhan'dan belediye borçlarına ilişkin açıklama
        Bakan Işıkhan'dan belediye borçlarına ilişkin açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Tunç'tan açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Tunç'tan açıklama
        "Küresel piyasalardaki oynaklık geçici bir panik atağa benziyor"
        "Küresel piyasalardaki oynaklık geçici bir panik atağa benziyor"
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Davayı kazandı asfaltı parçaladı!
        Davayı kazandı asfaltı parçaladı!
        Galatasaray'da limit arayışı!
        Galatasaray'da limit arayışı!
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Eşinin ismini verdi... İlk kez Türkçe literatüre girdi
        Eşinin ismini verdi... İlk kez Türkçe literatüre girdi
        Gerçek okuldaki taramada ortaya çıktı! Şimdi kalp nakli bekliyor
        Gerçek okuldaki taramada ortaya çıktı! Şimdi kalp nakli bekliyor
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Mutsuzluğun maliyeti 91 milyar dolar
        Mutsuzluğun maliyeti 91 milyar dolar
        Şoförü yumrukladı, otobüsün anahtarını alıp kaçtı!
        Şoförü yumrukladı, otobüsün anahtarını alıp kaçtı!
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        İngiltere sokakları karıştı!
        İngiltere sokakları karıştı!
        Tarla yolunda acı kaza! Eşi öldü, kendisi ağır yaralı
        Tarla yolunda acı kaza! Eşi öldü, kendisi ağır yaralı
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        Köpeği öldürüp aracına yükledi!
        Köpeği öldürüp aracına yükledi!
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Habertürk Anasayfa