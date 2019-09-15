15 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Anılarını kitaplaştıran İngiltere'nin Brexit referandumu dönemindeki başbakanı David Cameron, mevcut Başbakan Boris Johnson'ın ayrılıkçıların kampanyasına "siyasi kariyer hedefiyle destek verdiğini" savundu.
Sunday Times gazetesinde yer alan alıntıda, Cameron, Boris Johnson için "popülizm çağının, gerçekleri çarptırma konusundaki temsilcisi" ifadesini kullanıyor.
İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 52 oyla Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararı almıştı.
Referandum sonrası David Cameron istifa etmiş, Theresa May, Başbakan olmuştu.
Ancak Theresa May de Brexit anlaşmasını İngiltere Parlamentosu'na onaylatmayı başaramaması sonrası görevi bırakmak zorunda kalmıştı.
Cameron, şu anda başbakanlık koltuğunda olan Brexit yanlısı Boris Johnson'ın referandum döneminde "kendisi için en iyi sonuç" hedefi ile hareket ettiğini savundu.
Kitabında, Johnson'ın o dönemki siyaseti için, "Benim vardığım sonuç, onun inanmadığı bir şeyi kendi siyasi kariyerine iyi geleceği düşüncesi ile savundu" değerlendirmesini yaptı.
Boris Johnson 24 Temmuz 2019'da İngiltere Başbakanı oldu.
Cameron'un anılarında bir başka yakın çalışma arkadaşı olan Michael Gove için de sert ifadeler kullanılıyor.
Hem o dönem hem de bugünkü kabinede bakan olan Gove için Cameron, "Gördüklerime inanamıyordum. Liberal düşünceli bir muhafazakar entellektüel olan Gove, tüm Türkiye nüfusunun İngiltere'ye geleceği uyarısını yapıyordu" diyor.
Brexit kampanyası sırasında Gove, Türkiye ve dört ülkenin daha 2020'ye kadar AB üye olacağını savunmuş, ülkenin nüfusunun 2030'a kadar 5.23 milyon artabileceğini iddia etmişti.
Cameron'un kitapta dile getirdikleri ile ilgili Gove'dan bir açıklama gelmedi.
Times gazetesine kitapla ilgili konuşan David Cameron, Brexit referandumunun sonucunun kendisini derinden sarstığını ve "bazı kişilerin kendisini asla affetmeyeceğini bildiğini" söyledi.
Ancak 2016 yılında istifa eden eski başbakan, referandum kararını savundu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu hafta Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile Luxembourg'da bir araya gelecek.
Mail on Sunday gazetesine konuşan Johnson, 17 Ekim'deki kritik AB zirvesi öncesi yeni bir anlaşma konusunda iyimser olduğunu söyledi.
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