David Beckham Dünya Bal Arısı Günü'nü kendi kovanlarının başında kutladı

David Beckham, oğlu Brooklyn ile eşi Nicola Peltz ile kopan bağları ve ardından oğlu ile gelininin, Beckham ailesini çağırmadan yaptıkları ikinci düğün derken, aile içi meseleleri unutmak için kendine farklı bir uğraş bulmuş görünüyor. Beckham, bahçesindeki kovanlarla haşır neşir oluyor ve kendi ballarını üretiyor.

David Beckham, her yıl ağustos ayının üçüncü cumartesi günü kutlanan Dünya Bal Arısı Günü'nü 'iş başında' göründüğü fotoğraflarla kutladı.

Geçmişin en başarılı İngiliz futbolcularından, bugünün futbol takımı yöneticisi olan 50 yaşındaki David Beckham, arıcılığa olan sevgisini yeni sosyal medya paylaşımıyla dile getirdi.

Arıcılıkla ilgilenen ve hatta son yıllarda ballı atıştırmalık işine giren Beckham, bahçesindeki arı kovanından taze ev yapımı ballarıyla görüldüğü fotoğraflarını paylaştı.

Bal işine beş yıl önce giren David Beckham, Dünya Bal Arısı Günü'nü kutlarken, "Bugün arılarımızı kutluyoruz. 2020'de evde ilk kovanımı kurmaktan, kendi ballı atıştırmalık işimi kurmaya kadar gittim. Bal arılarımızın sağlığa yararları hakkında çok şey öğrendim. Dünya Bal Arısı Günü kutlu olsun" mesajını verdi.

David Beckham'ın bu özel gün için duyduğu heyecan, uzun süredir görüşmediği oğlu Brooklyn ve gelini Nicola Peltz ile süregelen husumetinin ardından yaşandı. 26 yaşındaki Brooklyn Beckham ve 30 yaşındaki Nicola Peltz, 2 Ağustos'ta ABD'de Beckham ailesinin katılımı olmadan gerçekleşen düğün töreninde ikinci kez "evet" dedi. David Beckham ve 51 yaşındaki eşi Victoria Beckham ile çocukları 22 yaşındaki Romeo, 20 yaşındaki Cruz ve 14 yaşındaki kızları Harper ikinci düğüne davet edilmedi. Tüm aile, evlilik yemini yenileme törenini ancak internetten okuyarak öğrendi.