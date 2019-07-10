"GÜLÜŞÜN HEPİMİZİN KALBİNİ ERİTİYOR"

David Beckham, kızı Herper Seven'ın 8.yaş gününü kutladığı paylaşımına, "Bir kızın babasına 'Babacığım seni çok seviyorum' demesinde daha güzel ne olabilir ki? Seni çok seviyorum küçük kız ve lütfen büyümeyi bırak. İyi ki doğdun tatlı kızım. Gülüşün hepimizin kalbini eritiyor" notunu düştü.