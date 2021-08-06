Datça beşik gibi! 14 saatte 55 deprem

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Datça arka arkaya depremlerle sarsılıyor.

1 Ağustos'ta 5,5 ve 3 Ağustos'ta 5 büyüklüklerinde iki deprem atlatan Datça'da son 14 saatte 55 deprem meydana geldi.

Bu depremlerin en büyüğü 4,2 olarak ölçüldü.

Datça'da meydana gelen depremler şöyle oluştu: