Geçtiğimiz sezonu ligde 2'nci sırada bitirdikten sonra Şampiyonlar Ligi Finali'nde de Real Madrid'e kaybeden Liverpool, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı. Roberto Firmino'dan bu sezon özelinde beklediği katkıyı alamayan İngiliz ekibi, forvet bölgesi için listesinin ilk sırasında yer alan Darwin Nunez'in transferi için artık gün sayıyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Liverpool, oyuncu ile sözleşme konusunda kesin olarak anlaşmaya vardı. Portekiz ekibiyle bonservis pazarlıklarını sürdüren Liverpool'un transferi 80 milyon Euro bonservis bedeli ve 20 milyon Euro bonus karşılığında bitirmesi bekleniyor.
YÜZDE 20'Sİ ALMEIRA'YA GİDECEK
Benfica, Darwin Nunez'i Eylül 2020'de şu anda İspanya 2'nci Ligi'nde yer alan Almeira'dan 24 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında transfer etmişti. 22 yaşındaki forvetin Liverpool'a transferinde elde edilecek karın yüzde 20'si Almeira'ya gidecek. Bu doğrultuda Almeira, Nunez'den 20 ila 25 milyon Euro daha kazanç sağlayacak.
KLOOP, ÖVGÜ DOLU İFADELER KULLANMIŞTI
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'inde Liverpool ile Benfica karşı karşıya gelmiş ve ilk maçı deplasmanda 3-1 kazanan Liverpool, kendi sahasında da rakibiyle 3-3 berabere kalarak yarı finale adını yazdırmıştı. Oynanan 2'nci karşılaşmanın ardından Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, Nunez için övgü dolu ifadelerde bulunmuştu. Alman teknik adam, Nunez hakkında "Çok güçlü ve hızlı. Son vuruşlarda oldukça sakin. Eğer sağlıklı kalması halinde önünde büyük bir kariyer var" şeklinde konuşmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!