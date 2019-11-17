17 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karşılaşmaya etkili başlayan Darüşşafaka Tekfen, ilk 2 dakikada 7-0'lık seri yakaladı. Zanna'nın kazandırdığı sayılarla oyuna ortak olan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, 6. dakikada skorda dengeyi sağladı: 14-14. Kalan bölümde Jones ve Browne ile 3 sayı çizgisinin gerisinden basketler bulan ev sahibi takım, ilk çeyreği 24-22 önde tamamladı.
Karşılıklı basketlerin atıldığı ikinci çeyreğin ilk bölümünde skor üstünlüğü birçok kez el değiştirdi. İçeriden ve dışarıdan sayı üretmeye devam eden Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, soyunma odasına 43-38 üstün girdi.
Üçüncü periyotta Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Davis'in sayılarıyla 22. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 40-50. Ardından savunmasını sertleştiren ve 14-4'lük seriye imza atan Darüşşafaka Tekfen, 29. dakikada skoru dengeledi: 54-54. Son çeyreğe 56-56 eşitlikle gidildi.
Başa baş geçen dördüncü periyotta Zanna ve Crawford ile kritik basketler bularak 6 sayılık fark yakalayan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, bu avantajını koruyarak karşılaşmadan 72-68 galip ayrıldı.
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Emin Moğulkoç, Duhan Köyiçi, Polat Parlak
DarüşşafakaTekfen: Browne 5, Sinan Güler 16, Colson 11, Jones 7, Hamilton 2, Kartal Özmızrak 7, Mahir Ağva, Berk Demir 2, Erkan Veyseloğlu 4, Doğuş Özdemiroğlu 9, Lamb 3, Troy Selim Şav 2
Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 16, Hrovat 7, Erdi Gülaslan 8, Aldridge 10, Zanna 22, Sinan Sağlam, Davis 5, Burak Eşlik 2, Doğukan Şanlı, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2
1. Periyot: 24-22
Devre: 38-43
3. Periyot: 56-56
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