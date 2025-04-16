Darüşşafaka Giriş Sınavı ne zaman, başvuru tarihleri nedir, hangi illerde yapılacak?
Babası ve/veya annesi vefat etmiş, maddi olanakları kısıtlı ancak akademik olarak başarılı öğrencilere tam burslu ve yatılı eğitim fırsatı sunan Darüşşafaka, bu yıl da 4. sınıf öğrencileri için giriş sınavı düzenliyor. Türkiye genelinde 42 ilde gerçekleştirilecek sınav için başvurular 20 Mayıs'a kadar kabul edilecek. Ayrıca, sınava katılmak isteyen öğrencilerin ve velilerinin ulaşım masrafları da Darüşşafaka Cemiyeti tarafından karşılanacak. Peki, Darüşşafaka Giriş Sınavı ne zaman yapılacak? İşte sınav takvimi ve başvuru sürecine dair ayrıntılar...
- 1
Babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi imkânları kısıtlı öğrencilere tam burslu ve yatılı eğitim fırsatı sunan Darüşşafaka’nın bu yıl 4. sınıf öğrencilerine yönelik düzenleyeceği giriş sınavının tarihi belli oldu. Türkiye genelinde 42 ilde yapılacak olan sınava başvurular hem çevrim içi platform üzerinden hem de Darüşşafaka Okulları’na doğrudan gidilerek gerçekleştirilebilecek. Peki, Darüşşafaka Giriş Sınavı hangi tarihte yapılacak ve sınav hangi illerde uygulanacak? İşte başvuru sürecine ve sınav merkezlerine dair tüm ayrıntılar...
- 2
DARÜŞŞAFAKA GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN?
Darüşşafaka Eğitim Kurumları, 2025 yılı giriş sınavını 25 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de gerçekleştirecek. Türkiye genelindeki 42 ilde eş zamanlı olarak yapılacak sınava, ilkokul 4. sınıf öğrencileri katılabilecek.
- 3
SINAV HANGİ ŞEHİRLERDE DÜZENLENECEK?
Darüşşafaka Giriş Sınavı; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak’ta düzenlenecek.
Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek. 42 il dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gitmek için yapacakları ulaşım masrafına da Darüşşafaka Cemiyeti tarafından destek verilecek.
-
- 4
DARÜŞŞAFAKA GİRİŞ SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?
Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarını, Darüşşafaka Ortaokuluna 20 Mayıs Salı gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından 5. sınıftan başlayan tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim hakkı elde edecek.
- 5
BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
T.C. vatandaşı olması
Babasının ve/veya annesinin hayatta olmaması
Ailesinin maddi olanaklarının kolej düzeyinde eğitim alması için yeterli olmaması
2014 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)
2024-2025 eğitim ve öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması
- 6
GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Vefat eden ebeveynin bilgileri de dâhil olmak üzere hayattaki ebeveyne ait, e-devletten temin edilebilir.)
Öğrenci belgesi (Okumakta olduğu okul müdürlüğünden ya da e-devletten temin edilebilir.)
Öğrencinin dört (4) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı
Başvuru formu (doldurulmuş)
İkametgâh belgesi (E-devletten temin edilebilir.)
-