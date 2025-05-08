Darüşşafaka Giriş Sınavı ne zaman, başvuru tarihleri nedir, hangi illerde yapılacak?
Babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları sınırlı başarılı öğrencilere tam burslu ve yatılı eğitim imkânı tanıyan Darüşşafaka'nın bu yıl düzenleyeceği giriş sınavının tarihi netleşti. Türkiye genelinde 42 farklı ilde eş zamanlı olarak yapılacak sınava, hem çevrim içi başvuru sistemi üzerinden hem de doğrudan Darüşşafaka Okulları'na giderek başvuru yapılabilecek. Peki, 2025 Darüşşafaka Giriş Sınavı ne zaman yapılacak? Hangi iller sınav merkezi olarak belirlendi? İşte başvuru şartları, süreci ve sınavın uygulanacağı illerle ilgili merak edilen tüm detaylar...
- 1
Babası ve/veya annesi vefat etmiş, ekonomik koşulları sınırlı ancak öğrenim hayatında üstün başarı gösteren öğrenciler için tam burslu ve yatılı eğitim imkânı sunan Darüşşafaka, bu yıl da 4. sınıf öğrencilerine yönelik giriş sınavını gerçekleştirecek. Türkiye genelinde 42 ilde düzenlenecek sınav için başvurular 20 Mayıs’a kadar devam edecek. Darüşşafaka Cemiyeti, sınava katılacak öğrenciler ile velilerinin ulaşım giderlerini de karşılayarak süreci kolaylaştırmayı hedefliyor. Peki, Darüşşafaka Giriş Sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte başvuru detayları ve sınav merkezlerine dair tüm bilgiler...
- 2
DARÜŞŞAFAKA GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN?
Darüşşafaka Eğitim Kurumları, 2025 yılı giriş sınavını 25 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de gerçekleştirecek. Türkiye genelindeki 42 ilde eş zamanlı olarak yapılacak sınava, ilkokul 4. sınıf öğrencileri katılabilecek.
- 3
SINAV HANGİ ŞEHİRLERDE DÜZENLENECEK?
Darüşşafaka Giriş Sınavı; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak’ta düzenlenecek.
Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek. 42 il dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gitmek için yapacakları ulaşım masrafına da Darüşşafaka Cemiyeti tarafından destek verilecek.
-
- 4
DARÜŞŞAFAKA GİRİŞ SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?
Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarını, Darüşşafaka Ortaokuluna 20 Mayıs Salı gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından 5. sınıftan başlayan tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim hakkı elde edecek.
- 5
BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
T.C. vatandaşı olması
Babasının ve/veya annesinin hayatta olmaması
Ailesinin maddi olanaklarının kolej düzeyinde eğitim alması için yeterli olmaması
2014 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)
2024-2025 eğitim ve öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması
- 6
GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Vefat eden ebeveynin bilgileri de dâhil olmak üzere hayattaki ebeveyne ait, e-devletten temin edilebilir.)
Öğrenci belgesi (Okumakta olduğu okul müdürlüğünden ya da e-devletten temin edilebilir.)
Öğrencinin dört (4) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı
Başvuru formu (doldurulmuş)
İkametgâh belgesi (E-devletten temin edilebilir.)
-