Darp edilip baygınlık geçirdiği yolda taksi çaptı!

Tartıştığı kişiler tarafından darp edilen Çağrı Aktaş, yol ortasında baygınlık geçirdi. Kısa süre sonra yoldan geçen H.Ü.'nün kullandığı 07 T 4507 plakalı taksi, Aktaş'a çarptı. Kazanın bildirilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekibi, Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya'da darp edildikten sonra baygınlık geçirdiği yolda bir taksinin çarptığı Çağrı Aktaş (30), yaşamını yitirdi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

H.Ü. ise polis merkezine götürüldü. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, olası bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. İncelemenin ardından Aktaş'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsinin ardından bu sabah morgdan alınan Çağrı Aktaş'ın cenazesi Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aktaş'ın bir hafta önce babasının hayatını kaybettiği ortaya çıktı.