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        Haberler Gündem Daron Acemoğlu: Herkese teşekkürler

        Daron Acemoğlu: Herkese teşekkürler

        2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü alan Daron Acemoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda herkese teşekkür etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 20:59 Güncelleme: 17.10.2024 - 21:01
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        Acemoğlu'ndan herkese teşekkürlerle
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        Ekonomist ve akademisyen Daron Acemoğlu, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü almasının ardından sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda herkese teşekkür etti.

        Acemoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        Herkese sonsuz teşekkürler

        Hem arkadaşlarım hem de aynı zamanda meslektaşlarım olan Simon Johnson ve James Robinson ile beraber, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü’ne layık görülmüş olmaktan son derece mutlu ve gururluyum.

        Aynı zamanda bu ödülün, ekonomik büyümenin anlaşılmasında kurumların rolünün önemini ve demokrasi ile siyasi değişim meselelerini vurgulamasıyla, sadece Simon, Jim ve benim çalışmalarımı değil, aynı zamanda bu konuda emek sarf eden bir çok harika genç ekonomist ve sosyal bilim insanının da çalışmalarını takdir etmiş olmasından dolayı da çok mutluyum.

        Demokrasi olgusunun saldırı altında olduğu zamanlardan geçiyoruz. Yapay zeka ile ilgili bir çok konu, ekonomik eşitsizlikler, çalışma hayatının geleceği, yaşlanan dünya ve iklim değişimi gibi hepsi birbirinden önemli konularla baş edebilmek için gerekli olan toplumsal mutabakatı sağlamanın yolu her zamankinden daha güçlü kurumlara sahip olmaktan geçiyor. Temennim, bu ödülün vurgusunun dünyada kurumları ve demokrasiyi güçlendirmenin ne kadar zorlu bir mücadele gerektirdiğine ışık tutacak olması.

        Beni gerek kişisel olarak gerekse mesajlarla ve sosyal medya üzerinden tebrik eden ve iyi dileklerini gönderen herkese minnettarım.

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        #Daron Acemoğlu
        #haberler
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