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İranlı ünlü yönetmen Dariush Mehrjui ile oyuncu eşi Vehideh Mohammadifar, Tahran'daki evlerinde bıçaklanarak öldürüldü. IRNA haber ajansı, yönetmenin kızı Mona Mehrjui'nin dün akşam babasının evini ziyarete gittiğinde korkunç manzarayla karşılaştığı bildirdi. Her iki kurbanın da boyunlarında bıçak yaraları bulunduğu açıklandı.

İRAN SİNEMASININ EFSANESİYDİ Soruşturma devam ederken, Vehideh Mohammadifar'ın geçtiğimiz haftalarda aldığı bir ölüm tehdidi hakkında sosyal medyada şikâyette bulunduğu ortaya çıktı. 83 yaşındaki Dariush Mehrjui'nin hayranları sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi. Mehrjui, 1970'lerin başında İran'ın yeni film dalgasının kurucularından biri olarak anılıyordu. REKLAM

ABD'DE ÖĞRENİM GÖRDÜ Dariush Mehrjui 1959'da UCLA Sinema Bölümü'nde okumak üzere ABD'ye taşındı. Burada, kendisine oyuncularla nasıl çalışılacağını öğrettiğini söylediği efsane yönetmen Jean Renoir'ın öğrencisi oldu. Memleketi İran'a döndüğünde, sinema kariyerinden önce, 1964 yılında Pars Review adlı kendi edebiyat dergisini kurdu. Mehrjui 1969’da çektiği ikinci filmi 'Gav' ile İran sinemasının efsaneleri arasına girdi.

BİRÇOK ULUSLARARASI ÖDÜL KAZANDI Mehrjui kariyeri boyunca, 1998'de Chicago Uluslararası Film Festivali'nden Gümüş Hugo ve 1993 yılında San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nden Altın Deniz Kabuğu da dahil olmak üzere birçok ödül aldı.