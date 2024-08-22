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        Haberler Magazin Daren Gerede Erkaya ile Bilge Öztürk ayrıldı - Magazin haberleri

        Daren Gerede Erkaya ile Bilge Öztürk ayrıldı

        Bir dönem Megastar Tarkan ile yaşadığı birliktelikle adından söz ettiren avukat Bilge Öztürk, uzun süredir fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşıyordu. Fakat Öztürk ile Erkaya, 3 yıllık birlikteliklerini noktaladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 11:25 Güncelleme: 22.08.2024 - 11:28
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          Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan Bilge Öztürk ile Daren Gerede Erkaya çiftinden üzücü haber geldi.

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          Bilge Öztürk ile Daren Gerede Erkaya, ilişkisini sona erdirme kararı aldı.

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          Bir süredir yan yana görüntülenmeyen Bilge Öztürk ile Daren Gerede Erkaya, sosyal medyadan birbirlerini silip birlikte çektirdikleri fotoğrafları sildi.

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          TARKAN İLE AŞK YAŞAMIŞTI

          Öte yandan 46 yaşındaki Bilge Öztürk, bir dönem Megastar Tarkan ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. İkilinin 7 yıllık ilişkisi 2008'de sona ermişti.

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