Dardanel Önentaş Yunanistan'da dondurulmuş deniz ürünlerinin üretimi ve satışı konusunda faaliyet gösteren bir şirketin hisselerinin satın alınması için görüşmelere başlama kararı aldı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, söz konusu şirketin Yunanistan'da pazar lideri olduğu belirtildi.

Dardanel'in bilanço ve satın alma açıklamalarının ardından saat 14.00 itibarıyla hisselerinde yüze 9'luk yükseliş yaşandı.