HABERTURK.COM

İsimlerin anlamı, dönem dönem çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir kökeni vardır. Dara isminin anlamı ve kökeni de son zamanlarda popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

DARA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Dara ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Dara isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Dara isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

DARA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Dara ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Allah'ın adlarından. Eski İran hükümdarlarından dokuzuncusu.

DARA İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Dara ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Dara ismini koymak caizdir.

DARA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Dara ismini kullanan 5.687 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Dara ismini kullanan 1.779 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Dara ismini kullanan 1.162 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Dara ismini kullanan 790 kişi bulunmaktadır.

DARA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Dara adındakiler çok yardımseverdir, bu özelliği sayesinde; yaşlı, çocuk ve hastalarla iyi bir ilişki kurabilir. Uyumun bozulduğu durumlarda sorumluluk alarak işlerin normal, dengeli hale gelmesini sağlar. Başkalarını rahat ettirmek için çaba sarf eder; ancak bu bazen kendisini ve ailesini ihmal etmesi gibi bir soruna yol açabilir.