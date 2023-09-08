Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan'ın ölümüne ilişkin davada takipsizlik kararı - Güncel haberler

        Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı

        Danıştay'a saldırı davasından hükümlü Alparslan Arslan'ın cezaevindeki koğuşunda ölü bulunmasına ilişkin savcılıkça yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 22:48 Güncelleme: 08.09.2023 - 22:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arslan'ın ölümü soruşturmasında karar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Arslan'ın 16 Şubat'ta cezaevinde ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, ceza infaz kurumu çalışanları "görevi kötüye kullanma" suçundan şüpheli, maktul Arslan'ın annesi Hatice ve babası İdris Arslan ise müşteki olarak yer aldı.

        Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumundan alınan raporda, Arslan'ın ölümünün asılma sonucu gerçekleştiği belirtildi.

        Savcılık kararında ceza infaz kurumunda görev yapan ve olay günü nöbetçi olan 3 infaz koruma memurunun tanık olarak verdikleri ifadelere yer verildi.

        Koğuşa sayım için gidildiğinde Arslan'ın odasından sesler gelmesi üzerine hemen odaya koştuklarını aktaran tanıklar, kapıyı açıp içeri girdiklerinde hükümlünün boynunda bulunan çöp poşetinden yapma ip benzeri parçayı çıkarıp Arslan'ı sedyeye yatırdıklarını ifade etti.

        REKLAM

        Tanık memurlar, ifadelerinde cezaevindeki sağlık memurunun kalp masajı yaptığı ve 112 ekiplerinin gelerek Arslan'ı ambulansa götürdüğünü anlattı.

        Cezaevinin kamera kayıtlarının da incelendiği kaydedilen kararda, Alparslan Arslan'ın koğuşuna girilme anından 112 görevlilerinin geldiği ana kadar izlenen görüntülerde kuşku uyandırıcı ve dikkat çekici bir olaya rastlanmadığı ifade edildi.

        Arslan'ın ölümünün asılma sonucu meydana geldiği, olayda ve süreçte herhangi bir cezaevi personelinin kasıt ya da kusurlu eylemine rastlanmadığının anlaşılması nedeniyle takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.

        NE OLMUŞTU?

        Danıştay 2. Dairesi, 8 Şubat 2006'da okula geliş gidişlerinde türban takan öğretmen Aytaç Kılınç'ın anaokuluna müdür olmasının sakıncalı olduğuna dair karar vermişti.

        Kamuoyunda büyük tepkilere neden olan karar sonrası 17 Mayıs 2006'da, Danıştay'ın Necatibey Caddesi'ndeki eski binasına gelen Alparslan Arslan, avukat kimliği nedeniyle üzeri aranmadan içeri girmişti.

        REKLAM

        Yanındaki silahla Danıştay 2. Dairesinin heyet odasına giden Arslan, Danıştay 2. Dairesi Başkanı Mustafa Birden, üyeler Ayla Gönenç, Mustafa Yücel Özbilgin, Ayfer Özdemir ve Kamuran Erbuğa'dan oluşan 5 kişilik heyete ateş açmıştı.

        Saldırıda üye Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybederken, Mustafa Birden, Ayla Gönenç, Ayfer Özdemir ve tetkik hakimi Ahmet Çobanoğlu yaralanmış, kaçmaya çalışan Arslan ise bina içinde yakalanmıştı.

        YARGILAMA SÜRECİ

        Saldırıya ilişkin Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada fail Arslan, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, yerine yeni bir düzen getirmeye, fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ve "Danıştay 2. Dairesi Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'i, "tasarlayarak ve yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan ayrı ayrı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

        Davanın kararı, temyiz aşamasında Yargıtay 9. Ceza Dairesince oy birliğiyle bozulmuştu.

        REKLAM

        Daire, sanıkların mensubu bulundukları iddia edilen örgütün niteliği, atılı suçların vasfının belirlenmesi ve delillerin birlikte değerlendirilmesi yönünden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan Ergenekon davası ile davanın birleştirilmesinde zorunluluk bulunduğunu belirtmişti.

        Kararla birlikte, Danıştay saldırısı davası İstanbul'da görülen "Ergenekon" davasıyla birleştirilmişti.

        İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 5 Ağustos 2013'te karara bağladığı dava, Yargıtay 16. Ceza Dairesince, bu kez Danıştay saldırısı davası ile "Ergenekon" davası arasındaki hukuki ve fiili irtibatın somut delillerle gösterilememesi gerekçesiyle bozulmuştu.

        Bozma kararına uyan mahkeme, dosyayı görevsizlik kararıyla birlikte Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

        Davanın gönderildiği mahkeme, sanık Alparslan Arslan'ı, Mustafa Yücel Özbilgin'e yönelik eylemine ilişkin "kamu görevlisini yerine getirdiği görev nedeniyle tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

        Arslan'a ayrıca silahla yaraladığı Daire Başkanı Mustafa Birden, üyeler Ayla Gönenç ve Ayfer Özdemir ile tetkik hakimi Ahmet Çobanoğlu'na yönelik eylemlerine ilişkin "kamu görevlisini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 72 yıl hapis cezası verilmişti. Hakkında her 2 suçtan takdir indirimi yapılmayan Arslan'ın, hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı kararlaştırılmıştı

        REKLAM

        Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, fail Arslan'ın cezasını 25 Kasım 2020'de onamıştı.

        KOĞUŞUNDA ÖLÜ BULUNDU

        Cezasının onanmasıyla birlikte Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak kalan Arslan, 16 Şubat'ta cezaevindeki koğuşunda ölü bulunmuştu.

        Arslan'ın cenazesi, Ümraniye Ihlamurkuyu Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çekmeköy Yukarı Baklacı Mezarlığı'nda defnedilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #alparslan aslan
        #DANIŞTAY SALDIRISI
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Maçta 1 gol var!
        Maçta 1 gol var!
        Seyir halindeki otobüs yandı
        Seyir halindeki otobüs yandı
        Kentsel dönüşüm mesajı
        Kentsel dönüşüm mesajı
        Alanya'da yine safari faciası!
        Alanya'da yine safari faciası!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        "BM liderinden Putin'e 'tahıl' teklifi" iddiası
        "BM liderinden Putin'e 'tahıl' teklifi" iddiası
        Süper Kupa finali açıklaması!
        Süper Kupa finali açıklaması!
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        KAP'tan sigorta savaşı
        KAP'tan sigorta savaşı
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Habertürk Anasayfa