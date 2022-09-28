Danıştay'da Güzeller güven tazeledi

Hasan Güzeler’in görev süresinin dolması nedeniyle Danıştay Genel Kurulu’nda seçim yapıldı. Seçimde; mevcut İDDK Başkanı Güzeler ile 5. Daire Üyesi Yunus Aykın yarıştı. İlk gün yapılan 11 oylama sonucunda; her iki aday da Danıştay üyelerin salt çoğunluğu olan 59 oyu alamayarak; seçilme yeterliliğine ulaşamadı. Bugün yapılan 3. oylama sonucunda ise Hasan Güzeler 60 üyenin desteğini alarak; yeninde İDDK Başkanı ve Danıştay Başkanvekili seçildi. Güzeler 4 yıl süre ile bu görevi sürdürecek. 109 Danıştay üyesinin katıldığı seçimde; diğer aday Yunus Aykın 43 oyda kalırken; 5 oy boş çıktı, 1 oy ise geçersiz sayıldı.
HASAN GÜZELER KİMDİR?
Hasan Güzeler, 1 Ekim 1968 tarihinde Sinop Boyabat’ta doğdu. Boyabat Mehmet Akif Ersoy Lisesini bitirdi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 1989 yılında mezun oldu. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Sakarya Vergi Mahkemesi Üyeliği, Sakarya ve Ankara İdare Mahkemesi Üyeliği, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği görevlerinde bulundu. 24 Şubat 2011 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 03 Ekim 2018 tarihinde Danıştay Genel Kurulunca Danıştay Başkanvekilliğine seçildi. İngilizce bilen Güzeler, evli ve üç çocuk babası.
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