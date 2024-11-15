Danimarka- İspanya maçına sayılı saatler kaldı. UEFA Uluslar Lig A Grup 4'te İspanya 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alarak 10 puanla lider konumda. Öte yandan Danimarka çıktığı 4 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlübiyet aldı ve 7 puanla 2. sırada yer buldu. Peki, Danimarka- İspanya maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...