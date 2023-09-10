Danimarka, Finlandiya'yı tek golle mağlup etti!
UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde Danimarka, deplasmanda Finlandiya'yı 1-0 mağlup etti
UEFA EURO 2024 Elemeleri H Grubu karşılaşmasında Finlandiya ile Danimarka karşı karşıya geldi. Danimarka mücadeleyi 1-0 kazandı.
Karşılaşmada Danimarka'ya galibiyeti getiren golü 86. dakikada Pierre-Emile Höjbjerg attı.
Danimarka'da Galatasaraylı Victor Nelsson, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonucun ardından Danimarka grupta 13 puana yükseldi. Finlandiya 12 puanda kaldı.
Danimarka gruptaki bir sonraki maçında sahasında Kazakistan ile karşılaşacak. Finlandiya, Slovenya deplasmanına gidecek.