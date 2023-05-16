Danimarka'daki 'gizemli sarsıntılar' alarma geçirdi

HABERTURK.COM

Danimarka'da Bornholm Adası'nda kaydedilen bir dizi sarsıntı bilim insanlarının ilgisini çekti.

The Guardian'ın haberine göre, Cumartesi günü yaşanan sarsıntıların ilk başta depremlerden kaynaklandığı düşünüldü. Daha sonra sismologlar bu sarsıntıları, yaklaşık 140 km güneydeki Polonya'da meydana gelen kontrollü patlamalardan kaynaklandığı teorisini ortaya attı.

Pazartesi günü, yeraltını izleyen resmi bir kurum olan Danimarka ve Grönland Jeolojik Araştırması (GEUS), sarsıntıların 'depremlerden değil, atmosferdeki bir olaydan kaynaklanan basınç dalgalarından kaynaklandığını' söyledi. Ancak bu dalgaların 'bilinmeyen bir kaynaktan' geldiği de vurgulandı.

GEUS, "Sismologlar, sarsıntıların Bornholm'deki ilk sarsıntı raporlarından kısa bir süre önce Polonya'da gerçekleştirilen kontrollü bir patlamadan kaynaklanmasının olası olmadığını artık doğrulayabilirler" dedi.

Görsel: iStock

"60'TAN FAZLA İHBAR ALINDI"

Cumartesi günü GEUS, Bornholm'deki insanlardan 60'tan fazla ihbar aldıklarını, öğleden sonra Bornholm'de derin bir gürültü, sarsıntı ve tıkırtı, kulakta değişen basınç olarak tanımlanan 'deprem benzeri sarsıntıların' rapor edildiğini söyledi.

Olayda kimse yaralanmazken polis, adanın doğu kesiminde meydana gelen sarsıntıyla ilgili olarak halkın kendileriyle temasa geçtiğini doğruladı. Danimarka medyası sarsıntıların bir evin duvarında çatlağa neden olduğunu bildirdi. GEUS, sismik sarsıntıların 2.3 büyüklüğünde ölçüldüğünü ancak deprem bağlantılı olmadığını söyledi.

Polonyalı yetkililer, Polonya'nın kuzeyindeki Ustka'da düzenlenen Anakonda23 tatbikatı sırasında savaş uçakları ve canlı topçu mühimmatlarının kullanıldığı yoğun bir faaliyet olduğunu söyledi ancak bununla doğrudan bağlantı olup olmadığının bilinmediğini ifade etti.

Yaklaşık 40 bin kişinin yaşadığı Bornholm Baltık Denizi'nde, İsveç'in güneyinde, Almanya'nın kuzey doğusunda ve Polonya'nın kuzeyinde yer alan kayalık bir adadır.

* Haberin görseli iStock'tan servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO