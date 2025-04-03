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        Haberler Dünya Danimarka Başbakanından Grönland açıklaması | Dış Haberler

        Danimarka Başbakanı: Bir başka ülkeyi ilhak edemezsiniz

        Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Grönland'a düzenlediği ziyarette açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ilhak etmeye yönelik söylemlerine yanıt veren Frederiksen "Bir başka ülkeyi ilhak edemezsiniz." dedi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 03.04.2025 - 21:24 Güncelleme: 03.04.2025 - 21:24
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        Danimarka Başbakanından Grönland açıklaması
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        Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Grönland'a düzenlediği ziyaret sırasında açıklamalarda bulundu.

        ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta, uluslararası güvenliğin korunması için Grönland'a ihtiyaçları olduğunu belirtmiş ve Grönland'a sahip olmaları gerektiğini ifade etmişti.

        Trump'ın sıklıkla dile getirdiği söylemine Grönland'dan yanıt veren Frederiksen "Bir başka ülkeyi ilhak edemezsiniz, uluslararası güvenliği öne sürseniz bile..." dedi.

        Frederiksen, II. Dünya Savaşı sonrası oluşan uluslararası düzene vurgu yaparak, meselenin sadece Grönland ve Danimarka ile ilgili olmadığını; nesiller boyunca inşa edilmiş olan dünya düzeniyle alakalı olduğunu dile getirdi.

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        Grönland'ın güvenliği konusunda ABD'ye iş birliği teklifinde bulunan Frederiksen, Kuzey Kutbu bölgesinin güvenliğine dair taahhütlerini yineledi.

        Trump'ın Grönland'la ilgili açıklamaları

        Trump, yeniden göreve gelmesinden bu yana Grönland'ı ülkesinin kontrolüne alma isteğini sıkça dile getiriyor.

        ABD Başkanı, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD'nin kontrolünde olması gerektiğini savunarak, adanın mülkiyet ve kontrolünün sağlanmasını "mutlak bir zorunluluk" olarak nitelendirmişti.

        Trump, 13 Mart'ta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladığı Oval Ofis'te de benzer açıklamalarda bulunarak, "(Grönland'ın ABD tarafından ilhakı) Bence bu gerçekleşecek. Bu konuda bir anlaşma yapmak zorundayız ve Danimarka bunu yapamıyor. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı.

        Grönland yönetimi bu söylemlere karşı Ada'nın "satılık olmadığı ve olmayacağı" yönünde açıklamalar yaparken, Danimarka da Grönland'ın yanında durduğunu vurgulamaya devam ediyor.

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