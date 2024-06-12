Danimarka Başbakanı saldırının ardından ilk kez konuştu

7 Haziran günü Kopenhag'da saldırıya uğrayan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, o günden sonra verdiği ilk röportajında hala "iyi durumda olmadığını" ancak çalışmaya devam edeceğini söyledi.

46 yaşındaki Frederiksen, geçen hafta Kopenhag'daki Kultorvet Meydanı'nda bir kişinin saldırısına uğramış, boynunun incindiğini öne sürülmüştü.

Frederiksen saldırının ayrıntılarını vermedi ancak şunları söyledi: "Birinin sahip olduğunuz son fiziksel sınırı aşması çok korkutucuydu. Bunda biraz şok ve şaşkınlık var."

Saldırının ardından ilk kez Danimarkalı yayıncı DR'ye konuşan Başbakan, "Pek iyi durumda değilim ve henüz tam olarak kendimde değilim" dedi.

"HENÜZ TAM OLARAK KENDİMDE DEĞİLİM"

Saldırının muhtemelen başka birçok şeyin de birikimi olduğunu söyleyen Frederiksen, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından sosyal medyada uzun süre tehditler aldığına işaret etti.

Birey olarak kendisinin yanı sıra başbakanlık sıfatına da saldırı yapıldığını kaydeden Frederiksen, bu saldırının herkese karşı işlenmiş olduğu yorumunu yaptı.

Frederiksen, "Başbakanın endişelenmeden işe bisikletle gidebildiği bir Danimarka'yı tercih ederim. Ben özümde Mette'yim ama ülkenin başbakanıyım. Dolayısıyla polis gibi saldırmamanız gereken bir kurum." ifadelerini kullandı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Olayın ardından 39 yaşındaki Polonyalı bir adam saldırı şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Şüpheli, kamu görevlisine şiddet uyguladığı ön suçlamasıyla 20 Haziran'a kadar gözaltında tutulacak. Danimarka'da ön suçlamalar, resmi suçlamalardan bir adım geride, ancak yetkililerin soruşturma sırasında suç şüphelilerini gözaltında tutmasına olanak tanıyor.

Adı açıklanmayan şüphelinin mahkemede, Frederiksen'i "gerçekten iyi bir başbakan" olarak övdüğü ve saldırganın olay sırasında alkollü olduğundan şüphelenildiği bildirildi.