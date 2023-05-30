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Daniil Medvedev, Fransa Açık'a ilk turda veda etti

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 2 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, Thiago Seyboth Wild'a 3-2 yenilerek ilk turda elendi

Giriş: 30.05.2023 - 19:58 | Güncelleme: ABONE OL
Daniil Medvedev, Fransa Açık'a ilk turda veda etti
AA

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 3. gün sabah seansındaki tek erkekler ilk tur maçında, 2021 ABD Açık şampiyonu Medvedev ile elemelerden gelen dünya 172'ncisi Seyboth Wild karşılaştı.

Rus raket Medvedev'i 4 saat 15 dakika süren maç sonunda 3-2 (7-6, 6-7, 2-6, 6-3, 6-4) yenerek günün sürprizine imza atan Brezilyalı tenisçi, adını ikinci tura yazdırdı.

Tek kadınlarda ise geçen yılın Wimbledon şampiyonu 4 numaralı seribaşı Elena Rybakina, elemeleri geçerek turnuvaya dahil olan dünya 146'ncısı Çek Brenda Fruhvirtova ile korta çıktı. Kazak tenisçi Rybakina, bir saat 21 dakika sonunda 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 galip gelerek ikinci tura yükseldi.

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