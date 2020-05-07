Edinilen bilgiye göre, Alaşehir ilçesinde Avşar Barajı mevkiinde orman arazisi içerisinde iki farklı noktada damla sulama sistemi çekilmiş toplam 96 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İHA'nın haberine göre, 10 kök numune alınmasının ardından kalan 86 kök bitki jandarma ekipleri tarafından imha edildi. Jandarma, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.