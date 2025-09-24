Habertürk
        Damla Uğurtürk, Ozan Güven ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı

        Oyuncu Ozan Güven ile spiker Damla Uğurtürk'ün aşk yaşadığı iddiaları gündeme geldi. Uğurtürk, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla söylentileri yalanladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 23:40 Güncelleme: 24.09.2025 - 23:40
        Aşk iddiasını yalanladı
        Ünlü oyuncu Ozan Güven’in spiker Damla Uğurtürk ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü. İddiaların çıkış noktası ise Uğurtürk’ün, Güven’in köpeğiyle paylaştığı bir fotoğraf oldu.

        Ortaya atılan söylentilerin ardından Damla Uğurtürk, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları kesin bir dille yalanlayan Uğurtürk, şu ifadeleri kullandı; "Uff saçma haber… Ozan sevdiğim arkadaşım, hatta uzun yıllardır dostum. Fenerbahçe seçimi öncesi stadın yakınında oturduğundan, yeni köpeğini görmeye gittim. Ozan’cığım burada adres verdim gibi oldu ama… Ben de haberciyim, teyitsiz haber yapmam. Haberi yapan arkadaşlara da öneririm."

        Fotoğraflar: Instagram

