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Damla Colbay kimdir? Damla Colbay kaç yaşında ve nereli? İşte Damla Colbay'ın dizileri

Arda Türkmen'in sunduğu yemek programı Arda ile Omuz Omuza'nın 71. bölüm konuğu Damla Colbay oldu. Damla Colbay ismi araştırılıyor. Damla Colbay kimdir? Damla Colbay kaç yaşında ve nereli? İşte Damla Colbay'ın dizileri

20.12.2020 - 15:58 | Güncelleme: ABONE OL
Damla Colbay kimdir? Damla Colbay kaç yaşında ve nereli? İşte Damla Colbay'ın dizileri

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arda ile Omuz Omuza programının bugünkü konuğu olan oyuncu Damla Colbay izleyenler tarafından merak ediliyor. Damla Colbay kimdir? Damla Colbay kaç yaşında ve nereli? İşte Damla Colbay'ın dizileri

DAMLA COLBAY KİMDİR?

Damla Colbay 14 Ocak 1993'de İzmir'de doğdu. Türk oyuncu.

Üniversite stajı için geldiği İstanbul'da oyunculuğa başladı ve Kara Para Aşk dizisinde oynadığı "Demet" karakteriyle tanındı. 2015 yılında Hayat Mucizelere Gebe isimli dizinin kadrosuna başrol olarak girdi ve "İnci" karakterini oynadı. 2016-2017 yılları arasında İçerde dizisinde "Eylem" karakterini canlandırdı. 2019 yılında Zengin ve Yoksul dizisinde kısa bir süre oynadıktan sonra aynı yılın Aralık ayında başlayan Hekimoğlu dizisinde Zeynep Can karakterini canlandırmaktadır.

Sailor Moon çizgi romanı ve yönetmen Pedro Almodóvar hayranı olan oyuncu, Dokuz Eylül Üniversitesinde oyunculuk öğrenimine devam etmektedir.

DAMLA COLBAY DİZİLERİ

YılBaşlıkRolüNotlar
2019-HekimoğluZeynep CanBaşrol Oyuncusu
2019Zengin ve YoksulAysel TaştanBaşrol Oyuncusu
2016-2017İçerdeEylem AydınBaşrol Oyuncusu
2015-2016Hayat Mucizelere Gebeİnci TemizyürekBaşrol Oyuncusu
2014-2015Kara Para AşkDemet DemirYardımcı Oyuncu

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