Kanal D ekranlarında yayınlanan Arda ile Omuz Omuza programının bugünkü konuğu olan oyuncu Damla Colbay izleyenler tarafından merak ediliyor. Damla Colbay kimdir? Damla Colbay kaç yaşında ve nereli? İşte Damla Colbay'ın dizileri

DAMLA COLBAY KİMDİR?

Damla Colbay 14 Ocak 1993'de İzmir'de doğdu. Türk oyuncu.

Üniversite stajı için geldiği İstanbul'da oyunculuğa başladı ve Kara Para Aşk dizisinde oynadığı "Demet" karakteriyle tanındı. 2015 yılında Hayat Mucizelere Gebe isimli dizinin kadrosuna başrol olarak girdi ve "İnci" karakterini oynadı. 2016-2017 yılları arasında İçerde dizisinde "Eylem" karakterini canlandırdı. 2019 yılında Zengin ve Yoksul dizisinde kısa bir süre oynadıktan sonra aynı yılın Aralık ayında başlayan Hekimoğlu dizisinde Zeynep Can karakterini canlandırmaktadır.

Sailor Moon çizgi romanı ve yönetmen Pedro Almodóvar hayranı olan oyuncu, Dokuz Eylül Üniversitesinde oyunculuk öğrenimine devam etmektedir.

DAMLA COLBAY DİZİLERİ

Yıl Başlık Rolü Notlar 2019- Hekimoğlu Zeynep Can Başrol Oyuncusu 2019 Zengin ve Yoksul Aysel Taştan Başrol Oyuncusu 2016-2017 İçerde Eylem Aydın Başrol Oyuncusu 2015-2016 Hayat Mucizelere Gebe İnci Temizyürek Başrol Oyuncusu 2014-2015 Kara Para Aşk Demet Demir Yardımcı Oyuncu