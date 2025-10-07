Habertürk
        Damat Ümit'in şüpheli ölümü! Müge'nin ailesi canlı yayını engelledi

        Damat Ümit'in şüpheli ölümü! Müge'nin ailesi canlı yayını engelledi

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında bugün, şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden damat Ümit'in ölümü gündeme damga vurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 20:22 Güncelleme: 07.10.2025 - 20:22
        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında bugün, şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden damat Ümit’in ölümü gündeme damga vurdu.

        Ümit ile ağabeyi İsmail arasında geçen ses kayıtları canlı yayında dinletildi. Kayıtlarda Ümit’in “Boşanacağım” dediği anlar dikkat çekti.

        CANLI YAYINDA ARBEDE!

        VAZGEÇME EKİBİ ZOR ANLAR YAŞADI

        Program ekibi, okların hedefindeki gelin Müge ile konuşmak istedi; ancak Müge’nin amcası ve 18 yaşındaki kardeşi yayını engellemeye çalıştı. 18 yaşındaki kardeşin traktörü muhabir ve kameramanın üzerine sürmesi büyük panik yarattı.

        Didem Arslan Yılmaz, “Ekibimin canına bir şey olursa sorumlusu sizsiniz!” diyerek emniyet güçlerine seslendi.

        JANDARMA VE POLİS OLAY YERİNDE

        Ekipler hızla bölgeye gelerek traktöre ceza kesti, aileyi de sert şekilde uyardı.

        Amca Ferhat, “Bizim üzerimize iftira atıyorlar” diyerek iddiaları reddetti. Ancak gerginlik zaman zaman tırmandı.

        Didem Arslan Yılmaz, hem Müge’yi hem de amca Ferhat’ı canlı yayına davet etti.

